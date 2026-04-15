Vinti 20mila euro al Superenalotto a Romagnano. Colpo di fortuna per un cliente abituale del Gran Bar di piazza Libertà.

Vinti 20mila euro al Superenalotto a Romagnano

A neanche un anno di distanza, un altro cliente del Gran Bar di piazza Libertà a Romagnano è stato baciato dalla fortuna, vincendo 20mila euro al Superenalotto. L’8 marzo 2025 la sorte aveva favorito un altro avventore, che aveva centrato un “5” da 20.377,37 euro.

La giocata del 4 aprile 2026 era invece una “speciale” per Pasqua, un’estrazione particolare al di là delle solite, che avvengono il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. «La vincita attuale – afferma il titolare Fabrizio Galloni, che è ricevitoria del Superenalotto – ha favorito un nostro cliente abituale, che il giorno successivo si è presentato da me per dirmelo, non si è nascosto».

Rimasto ignoto invece il vincitore dello scorso anno

La volta precedente, invece, nessuno si era fatto vivo, «quindi immagino che il vincitore abbia ritirato la sua vincita autonomamente. Quando il cliente è venuto a darmi la buona notizia abbiamo simulato il ritiro del premio, che poi lui riscuoterà secondo i canoni consueti. Sono molto contento di poter rendere felici i miei clienti, anche se non dipende da me. Ogni tanto è capitata anche qualche vincita “minore”, come una giocata da 5mila euro qualche anno fa, o un’altra da 3mila euro, sempre qualche tempo fa».

Con il Superenalotto le vincite non sono così usuali come con i “Gratta e vinci”, quindi i risultati ottenuti dal locale pubblico romagnanese sono più che significativi.

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