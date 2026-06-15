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Postamat chiusi fuori orario: la paura dei ladri diventa un problema per i cittadini

In molti centri gli sportelli automatici delle Poste funzionano solo durante l’apertura degli uffici. Una misura contro gli assalti notturni, ma cresce il malcontento.

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Gli sportelli postamat chiusi o non utilizzabili fuori dall’orario degli uffici postali nella gran parte dei centri della zona. La misura è stata adottata per ridurre i rischi legati agli assalti notturni agli sportelli automatici.

Situazioni di disagio vengono segnalate anche in altri paesi, dove il prelievo è possibile solo quando l’ufficio postale è aperto. Per i residenti significa dover cambiare abitudini o spostarsi.

Le lamentele sui social

La protesta corre anche su Facebook. C’è chi racconta di usare spesso lo sportello di Borgosesia pur non vivendo in città e di essere costretto a cercare altri Atm, con il problema dei costi e dei tempi degli spostamenti.

Altri utenti segnalano disservizi a Grignasco, dove l’ufficio risulta chiuso da settimane, e a Boccioleto, dove il postamat era stato installato da meno di un anno. Non mancano commenti duri sulla qualità del servizio e sulla difficoltà di prelevare. Tutti frammenti di un quadro generale di disagio.
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Sindaci al lavoro con Poste

Tra i primi amministratori a muoversi c’è il sindaco di Lozzolo Roberto Sella, che ha definito comprensibile la necessità di proteggere gli sportelli, ma ha sottolineato il disagio per i cittadini. Secondo il primo cittadino, non è accettabile che a pagare le conseguenze delle azioni criminali siano le comunità.

Sella ha spiegato che è già stato avviato un confronto con Poste Italiane. Al dialogo partecipano anche altri sindaci e il presidente della Provincia Davide Gilardino, con l’obiettivo di individuare una soluzione per i piccoli centri.

Sicurezza e servizi da conciliare

Il problema degli assalti ai bancomat resta concreto. In Piemonte, tra il 2025 e i primi mesi del 2026, si sono registrati numerosi colpi e tentativi, spesso con esplosivi inseriti negli sportelli durante la notte.

Ad aprile 2026 i carabinieri del comando provinciale di Vercelli hanno colpito una banda ritenuta responsabile di diversi assalti. Ora però il nodo è trovare un equilibrio: garantire sicurezza senza lasciare i cittadini senza un servizio essenziale.
Foto d’archivio

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