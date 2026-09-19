Prato Sesia restaura la Cappella di San Giuseppe: domenica il taglio del nastro. Una cerimonia che sarà anche l’occasione per presentare alla comunità il risultato di un lavoro avviato lo scorso anno e sostenuto dalla delegazione novarese dell’Associazione internazionale “Regina Elena” odv.

Prato Sesia restaura la Cappella di San Giuseppe

Il programma prevede alle 10.30 il ritrovo nella chiesa parrocchiale, seguito alle 11 dalla celebrazione della messa. Alle 11.45 si terranno gli interventi delle autorità, quindi la benedizione della cappella e lo scoprimento della targa che ricorderà l’intervento. La giornata si concluderà alle 13 con il pranzo conviviale al ristorante “Il Mille”.

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La cerimonia è organizzata dalla delegazione di Novara dell’associazione “Regina Elena” in collaborazione con l’Associazione per la tutela del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio di Prato Sesia, il Comune e la parrocchia. Saranno presenti il presidente nazionale del sodalizio, i rappresentanti delle associazioni e le autorità civili, militari e religiose.

I lavori fatti

Il restauro è il frutto di un percorso iniziato nel 2024, quando era stato lanciato un appello per raccogliere le risorse necessarie a intervenire sulla cappella e sulla navata sud. I lavori sono quindi partiti nel 2025, sotto il coordinamento dell’associazione per la tutela del patrimonio di Prato Sesia e con il finanziamento della delegazione novarese della “Regina Elena”. L’intervento ha permesso di riportare alla luce le caratteristiche originarie delle decorazioni.

Dopo i primi saggi stratigrafici e i campioni di pulitura, si è proceduto con la pulitura delle superfici e il recupero delle cromie originali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle parti dell’intonaco che presentavano distacchi e sollevamenti, consolidate e stuccate con materiali compatibili con le superfici storiche. Le fessurazioni sono state trattate con iniezioni di malta, mentre per la finitura sono state utilizzate calce naturale e sabbie calibrate. Le lacune cromatiche sono state infine integrate con prodotti specifici per il restauro. A ritrovare il loro aspetto originale sono stati anche i finti marmi e gli angioletti che decorano la cappella. Domenica, dopo il lungo lavoro di recupero, la cappella sarà quindi nuovamente restituita alla comunità.

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