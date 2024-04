Previsioni meteo: pioggia e copiose nevicate in quota domani e giovedì. Come accennato l’altro giorno, per domani, mercoledì 1 maggio, non sarà di certo una giornata con cielo sereno. Per queste ragioni alcuni eventi sono stati anche sospesi. Oltre alla pioggia però pare che siano in arrivo anche fiocchi di neve in alta montagna.

Previsioni meteo: pioggia e copiose nevicate in quota domani e giovedì

L’attenuazione del flusso umido meridionale in quota che ha caratterizzato lo scorso weekend, sta favorendo schiarite anche ampie sulle pianure centro-orientali con un sensibile rialzo delle temperature massime, favorito da una massa d’aria calda di estrazione subtropicale che è tornata, temporaneamente, ad interessare l’Italia e il Mediterraneo.

Da oggi pomeriggio qualche cambiamento

“Tuttavia – fa sapere il meteorologo Andrea Vuolo – già dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 30 aprile, si aprirà una nuova fase fortemente instabile e perturbata su gran parte del Piemonte che persisterà, ad intermittenza, addirittura fin verso le prime ore di venerdì 3 maggio.

Fino alle prime ore di mercoledì i fenomeni risulteranno relegati in particolare ai contrafforti alpini e a tratti ai settori pedemontani e alte pianure adiacenti dal Cuneese al VCO, spesso assenti altrove e con residue schiarite sui settori più orientali, specie su Alessandrino e Vercellese. Dalla mattinata e dal pomeriggio di mercoledì 1 maggio la perturbazione tenderà ad estendersi verso levante e seguirà dunque un maggiore coinvolgimento delle precipitazioni a tutta la regione, con piogge moderate e diffuse ma talora forti o molto forti sui settori alpini di medio-bassa montagna e sulle aree pedemontane tra Pinerolese, Lanzo, Canavese, Biellese e Sesia.

Attenuazione dei fenomeni da giovedì

Piogge diffuse e locali temporali che persisteranno fino al pomeriggio di giovedì 2 maggio, quando seguirà un’attenuazione dei fenomeni a partire dalle pianure orientali, mentre proseguiranno a tratti fino alle prime ore di venerdì soprattutto sui settori alpini, pedemontani e di alta pianura tra Torinese, Canavese, Biellese, alto Novarese, Sesia e VCO: in queste aree si potrebbero, tra l’altro, registrare locali criticità idrogeologiche e idrauliche, considerando anche gli abbondanti apporti pluviometrici registrati negli ultimi mesi e ad una quota neve in sensibile rialzo, con conseguente apporto – lungo i corsi d’acqua – della fusione del manto nevoso attualmente presente dai 1.500 metri.

In arrivo copiose nevicate

Torneranno, inoltre, importanti e copiose nevicate in alta montagna su gran parte dell’arco alpino piemontese, segnatamente sul comparto di Cozie, Graie e Pennine: complessivamente, entro venerdì mattina, potrebbe arrivare fino ad un metro di neve fresca sopra i 2.500 metri di quota, con quota neve inizialmente oltre i 2.000-2.200 metri e in calo, giovedì 2 maggio, fin verso i 1.400-1.600 metri su alte valli di Susa, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Ossola e dai 1.700-1.900 metri altrove”.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook