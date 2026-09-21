Prezzi folli carburanti: gasolio sopra 3 euro al litro nel Cuneese. L’allarme è stato lanciato dal Codacons.

Prezzi folli carburanti: il caso del Cuneese

Non si arresta la crescita del prezzo di benzina e gasolio. In autostrada quest’ultimo, in modalità servito, sfiora in diversi impianti la soglia dei 2,9 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria alcuni distributori hanno iniziato a comunicare prezzi del diesel superiori ai 3,1 euro al litro.

Ci sono poi i record di oltre 3 euro al litro per il gasolio speciale, che raggiunge i 3,048 euro sulla A4 Venezia-Trieste e i 3,019 euro sulla A21 Torino-Piacenza. Un caso particolare è quello di ben 6 distributori Ip ubicati in provincia di Cuneo che hanno comunicato un prezzo del diesel normale pari a 3,103 euro/litro.

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Numeri su cui il Mimit deve fare chiarezza per capire se siano errori di comunicazione o prezzi effettivi praticati agli automobilisti.

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