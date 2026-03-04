Puncetto e scapin valsesiani presenti al Festival. Si promuovono i prodotti dell’artigianato grazie a un accordo tra Musicandthecity.it e Unione montana.

Puncetto e scapin valsesiani presenti al Festival

Anche la Valsesia era presente al Festival di Sanremo 2026. Questo grazie alla collaborazione tra il magazine online musicandthecity.it (accreditato in sala stampa e al Teatro Ariston) della direttrice Letizia Reynaud e l’Unione montana dei Comuni della Valsesia del presidente Francesco Pietrasanta.

La redazione del sito, che si occupa di musica, ha portato in Riviera un paio di scapin valsesiani e il tipico puncetto. Questi oggetti tipici del nostro territorio sono stati protagonisti in sala stampa e al photocall. Un’occasione nella quale si sono uniti musica, giornalismo e territorio.

C’era anche Notizia Oggi

In qualche modo anche Notizia Oggi ha assaporato questa esperienza: infatti il nostro collaboratore Simone Cerri (accreditato in sala stampa per Musicandthecity.it) ci ha raccontato le sensazioni dall’evento.

«E’ il mio secondo anno come giornalista a Sanremo. Si tratta di una grande emozione in quanto si respira l’atmosfera unica del tempio della canzone italiana. Ringrazio Letizia Reynaud che mi ha dato questa possibilità permettendomi di essere accreditato per musicandthecity.it. La musica è una passione che ci accomuna tutti. Il vincitore? In un certo senso facevo il tifo per lui, grande passione e coinvolgimento, Sal Da Vinci si è dimostrato mattatore non con una canzone da ritenersi particolarmente impegnata ma con un brano che ha toccato le corde emozionali del pubblico».

