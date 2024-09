Punto da calabroni al volto: trasportato in ospedale in shock anafilattico

Punto da calabroni al volto: trasportato in ospedale in chock anafilattico. Protagonista un uomo di Rivarolo.

È stato punto da quattro calabroni l’uomo che è andato in shock anafilattico all’ospedale di Torino. Il malcapitato aveva già delle patologie e con le punture è stato necessario il trasporto immediato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia locale.

