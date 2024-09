Quaronesi senza medico di base: riapre l’ambulatorio distrettuale. Nonostante molti si siano affidati alla dottoressa Luana Menegaz, ci sono ancora 187 persone scoperte.

Quaronesi senza medico di base: ecco la soluzione

L’Azienda sanitaria ha deciso quindi di riattivare l’ambulatorio distrettuale, per il momento con un’apertura ogni due settimane. Attualmente sono cinque, ma parecchi quaronesi non ne hanno ancora uno fisso. «E’ una situazione nettamente migliorata rispetto a qualche tempo fa, quando c’erano settecento quaronesi senza medico – commenta il sindaco Francesco Pietrasanta -. Tuttavia non è ancora ottimale. Pian piano si sta rientrando nella normalità e possiamo dire che Quarona è messa ben meglio di altri comuni. Almeno un centinaio di cittadini ha colto la possibilità di prendere come medico la dottoressa Menegaz che aveva ancora posti liberi. Abbiamo messo a disposizione del medico uno spazio nell’ambulatorio di via Lanzio per consentire di visitare in paese: per ora accade una volta alla settimana, il mercoledì mattina».

La soluzione per arginare il problema

«L’ambulatorio distrettuale era stato chiuso poichè si riteneva di riuscire a sopperire con la dottoressa Menegaz e assegnare un medico a tutti – spiega il primo cittadino -. Non è stato così. A lei si sono rivolte persone anche da altri paesi e la dottoressa è arrivata al tetto massimo di assistiti. Per chi è rimasto ancora senza medico riapre dunque l’ambulatorio distrettuale, pure ospitato in via Lanzio».

Sarà un’apertura con minore frequenza di prima: non più due volte a settimana, ma una ogni due settimane, in orario pomeridiano dalle 15 alle 18 e previa prenotazione telefonica. «L’Azienda sanitaria ha valutato sia sufficiente sulla base del numero di persone – conferma Pietrasanta -, sarà valutato se in futuro servirà potenziare l’orario. L’ambulatorio distrettuale serve soprattutto per persone anziane o che non possono spostarsi con facilità dal paese, per gli altri c’è comunque la possibilità di recarsi all’ambulatorio di Borgosesia che è aperto da lunedì a venerdì».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook