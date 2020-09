Ragazza di Serravalle in corsa per il titolo di Principessa d’Europa

Ragazza di Serravalle alla finale del concorso internazionale “Miss Principessa d’Europa”.

Ragazza di Serravalle al concorso

Fra le poche rappresentanti del Piemonte alle finali per “Miss Principessa d’Europa”, c’è anche una serravallese: è Francesca Saccoman. La giovane, che sta per cominciare il quarto anno al liceo delle scienze umane di Borgosesia, conosciuta in paese per essere la figlia del maresciallo maggiore Emiliano Saccoman, comandante della stazione dei carabinieri di Serravalle, ha recentemente partecipato ad una selezione di un concorso di bellezza internazionale. «Ho superato uno step importante a Pinerolo – racconta la ragazza – che mi ha permesso di accedere alla finale. Sono davvero molto felice di questo risultato. Nei prossimi giorni andrò a Rimini per l’ultima fase dell’iniziativa. A questo proposito mi preme nominare il patron del concorso, Devis Paganelli, e il suo staff che ci seguiranno nel corso di questa esperienza. Infine un ringraziamento speciale lo rivolgo alla mia famiglia che mi sostiene e mi appoggia sempre».

La selezione

La serravallese si contende la fascia di miss con molte altre concorrenti. «Sono una delle poche rappresentanti del Piemonte e saremo all’incirca un centinaio pronte per raggiungere il titolo di “Miss Principessa d’Europa” – prosegue Saccoman –. Per le finali partirò il 13 settembre e rimarrò nella città romagnola sino al 17. Ci sarà una prima fase in cui saranno scelte una quarantina di ragazze ed infine la giuria assegnerà le varie fasce a sette concorrenti, scegliendo poi la vincitrice in assoluto». Il paese dunque fa il tifo per Francesca che probabilmente sfilerà anche ad un importante appuntamento di moda.

Una sfilata importante

«Non è la prima volta che partecipo a questo concorso di bellezza, e anche quest’anno ho deciso di iscrivermi perché è una esperienza unica. Oltre a queste selezioni – aggiunge la giovane serravallese -, posso dire che mi è stato chiesto di sfilare in occasione della “Milano Fashion Week”, situazione sanitaria permettendo, per le creazioni di uno stilista argentino. Per me sarebbe una bellissima esperienza che accoglierei con grande entusiasmo». La ragazza non è solo interessata alla moda, è anche legata alla scuola. «Non è semplice conciliare tutti gli impegni e lo studio, ma non demordo – dice sorridendo -. Sfilare è qualcosa che mi piace ma nello stesso tempo amo anche portare avanti il mio percorso formativo. Frequento il quarto anno del liceo delle scienze umane di Borgosesia».

