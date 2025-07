Tra Romagnano e Gattinara la vegetazione “si mangia” i fili della luce. Disagi per gli abitanti e le attività della zona. «Siamo rimasti per l’ennesima volta senza corrente».

Tra Romagnano e Gattinara la vegetazione “si mangia” i fili della luce

La vegetazione “fagocita” i fili della luce e gli abitanti della parte finale di corso Valsesia, verso Romagnano, sono preoccupati. In particolare, a farsi portavoce della situazione è Lorenzo Scolari, titolare di una rivendita di piastrelle situata poco dopo il ponte sul Sesia.

In quel tratto, dalla parte opposta della strada, per circa 50 metri gli alberi crescono rigogliosi, finendo per inglobare le linee elettriche che passano di lì. Il risultato sono continui black out e il timore che prima o poi qualche pianta, o anche solo qualche ramo, cada sui cavi. E’ vero che il Comune di Gattinara ha emesso recentemente un’ordinanza di taglio del verde, ma il tratto in questione si trova in parte sul territorio di Romagnano, in un Comune diverso e in un’altra provincia. E così la questione diventa più complicata.

I diagi per chi lavora

Una posizione scomoda quella di Scolari: anche il fabbricato che ospita sia il negozio che l’abitazione si trova a cavallo tra due Comuni («Non proprio a metà – puntualizza l’esercente -, più sul territorio gattinarese») e altrettante province.

«Nei giorni scorsi – afferma l’uomo – per l’ennesima volta siamo rimasti senza corrente elettrica. Accade tutte le volte che c’è temporale o tira vento. In alcuni punti i cavi sono letteralmente immersi nella vegetazione; un palo è totalmente ricoperto di edera. Possibile che nessuno possa intervenire?». Nei giorni scorsi i tecnici, in effetti, sono intervenuti in una cabina poco distante, ma pare che il problema sia sistemico.

Un problema estivo

I black out, afferma Scolari, avvengono prevalentemente in estate, quando ci sono temporali e le piante hanno le foglie. «Stiamo tribolando da tre, quattro anni. Salta spesso il salvavita, succede due o tre volte al mese, interferendo con l’attività commerciale. Di solito in un paio d’ore la situazione si risolve, ma è capitato di stare senza luce anche mezza giornata. Ci siamo attrezzati con un gruppo elettrogeno, però non è nemmeno giusto essere costretti ad attivarlo con tale frequenza. Senza contare il pericolo che potrebbe derivare dalla caduta di qualche pianta sui cavi. Ho già segnalato la situazione all’ente gestore dell’energia elettrica, ma finora non ci sono stati risultati concreti».

Il taglio del verde a bordo strada spetta ai proprietari; il Comune (in questo caso i due Comuni), tuttavia devono intervenire direttamente se ciò non accade, per poi rivalersi su chi ha titolarità dei terreni. Gattinara, si è detto, ha messo un’ordinanza in questo senso: il mancato taglio del verde da parte dei proprietari sta diventano un po’ ovunque un problema serio di sicurezza.

