Referendum, in zona il Sì ha vinto quasi ovunque. Il record a Cervatto con il 90 per cento. Fanno eccezione Carcoforo, Coggiola e Guardabosone.

Referendum, in zona il Sì ha vinto quasi ovunque

In Italia ha vinto il No, ma quasi tutti i centri della zona si sono espressi favorevolmente alla proposta di riforma costituzionale. Il Sì ha prevalso infatti sia nei comuni di dimensioni maggiori, sia nella gran parte di quelli più piccoli. Il record lo si è toccato a Cervatto (42 elettori, 20 votanti), dove il Sì ha raggiunto il 90 per cento.

Solo tre (sempre parlando della nostra zona) i paesi dove gli elettori hanno bocciato la riforma: Carcoforo, Coggiola e Guardabosone.

Ecco qui sotto la tabella con le percentuali, comune per comune.

Comune sì no AILOCHE 68,53% 31,47% ALAGNA VALSESIA 66,75% 33,25% ALTO SERMENZA 64,29% 35,71% ARBORIO 75,93% 24,07% BALMUCCIA 66,67% 33,33% BOCA 58,86% 41,14% BOCCIOLETO 69,74% 30,26% BORGOSESIA 55,60% 44,40% BRIONA 62,35% 37,65% BRUSNENGO 63,97% 36,03% CAMPERTOGNO 55,86% 44,14% CAPRILE 57,14% 42,86% CARCOFORO 47,22% 52,78% CARPIGNANO SESIA 63,86% 36,14% CAVALLIRIO 60,49% 39,51% CELLIO CON BREIA 54,64% 45,36% CERVATTO 90,00% 10,00% CIVIASCO 63,64% 36,36% COGGIOLA 47,59% 52,41% CRAVAGLIANA 65,22% 34,78% CRESSA 45,09% 54,91% CREVACUORE 61,75% 38,25% CUREGGIO 56,08% 43,92% CURINO 61,88% 38,12% FARA NOVARESE 59,20% 40,80% FOBELLO 69,41% 30,59% GATTINARA 60,57% 39,43% GHEMME 60,33% 39,67% GHISLARENGO 74,58% 25,42% GREGGIO 61,03% 38,97% GRIGNASCO 55,27% 44,73% GUARDABOSONE 46,63% 53,37% LENTA 67,35% 32,65% LOZZOLO 58,59% 41,41% MAGGIORA 57,13% 42,87% MASSERANO 59,16% 40,84% MOLLIA 51,67% 48,33% PILA 54,32% 45,68% PIODE 64,65% 35,35% PORTULA 50,85% 49,15% POSTUA 56,36% 43,64% PRATO SESIA 52,03% 47,97% PRAY 51,66% 48,34% QUARONA 57,85% 42,15% RASSA 58,14% 41,86% RIMELLA 71,11% 28,89% ROASIO 69,06% 30,94% ROMAGNANO SESIA 52,88% 47,12% ROSSA 68,18% 31,82% ROVASENDA 66,50% 33,50% SCOPA 67,84% 32,16% SCOPELLO 69,16% 30,84% SERRAVALLE SESIA 52,22% 47,78% SIZZANO 59,40% 40,60% SOSTEGNO 53,20% 46,80% VALDILANA 54,56% 45,44% VALDUGGIA 65,88% 34,12% VARALLO 56,69% 43,31% VILLA DEL BOSCO 63,43% 36,57% VOCCA 66,22% 33,78%

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