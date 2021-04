Responsabile 118 intervistato al mare e sanitari al lavoro: è polemica

Responsabile 118 intervistato al mare, mentre i sanitari hanno dovuto rinunciare alle ferie pasquali: polemica fra i sindacati. Ma il responsabile ribatte: “Polemica pretestuosa, non ho violato nessuna regola”.

Responsabile 118 al mare

Mario Raviolo, responsabile piemontese per la maxiemergenza 118, nei giorni scorsi è stato intervistato dal Tg3 a Loano. Il caso ha creato polemica perché il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive il giorno prima aveva invitato le Asl a evitare le ferie del personale nel periodo pasquale.

I sindacati

«Il Dirmei prima di chiederci di non andare in vacanza dovrebbe fare un po’ di analisi al proprio interno, valutare cosa fanno i vertici e quelli che hanno maggiori responsabilità, perché sono quelli che devono organizzare la gestione dell’ondata e le vaccinazioni» è la dura osservazione di Chiara Rivetti, segretario regionale Anaao Assomed.

«Siamo offesi e stanchi di essere trattati a questo modo – aggiunge il Nursing Up del Piemonte – Il Dirmei ritiri l’assurda e vergognosa direttiva sulle ferie pasquali e chi di dovere si faccia subito un bell’esame di coscienza».

La risposta

Raviolo, però, rispedisce le critiche al mittente: «È una polemica pretestuosa è illegittima”, ribatte Raviolo, intervistato da Ansa – “Mi trovavo nella mia seconda casa e non ho violato nessuna regola – afferma Raviolo – Sono tornato prima dell’entrata in vigore delle norme emanate dal presidente della Regione Liguria. Da mercoledì sto lavorando nel mio ufficio».