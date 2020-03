Riaprono le chiese: oggi si può andare a messa. Finita la quarantena sulle funzioni religiose: da domani via libera anche ai funerali.

Un altro segno del ritorno alla normalità pur nell’emergenza Coronavirus. A partire da oggi, domenica 1 marzo, vengono riprese la celebrazioni delle messe con le chiese aperte ai fedeli. Lo aveva annunciato ieri una nota della Conferenza episcopale piemontese: “Sentito il Presidente della Regione Piemonte e il prefetto moderatore, monsignor Cesare Nosiglia, e i vescovi piemontesi comunicano che domani, domenica 1 marzo 2020, in conformità con la circolare che verrà emanata più tardi, potranno essere celebrate tutte le messe festive nelle diocesi del Piemonte, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza”. Le indicazioni sono riferite alla necessità di non creare calca, rispettando un minimo di distanza anche tra coloro che sono seduti nei banchi. Mercoledì ci sarà poi anche il ritorno degli studenti sui banchi di scuola.

Domani via libera anche ai funerali “normali”

Da domani lunedì, 2 marzo, sarà anche possibile riprendere anche le messe feriali e la celebrazione dei funerali, che per tutta questa settimana era sì permessa, ma solo con la partecipazione dei parenti stretti. Da ricordare che l’arcivescovo di Vercelli mercoledì aveva celebrato il rito delle Ceneri in diretta Facebook, nella cattedrale vuota.