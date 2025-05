Rischio temporali nel pomeriggio: l’Arpa dirama l’allerta gialla. La perturbazione segnerà anche i primi giorni della prossima settimana.

Rischio temporali nel pomeriggio: l’Arpa dirama l’allerta gialla

L’Arpa Piemonte ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali su tutto il Nord Piemonte per la giornata di oggi, domenica 4 maggio. In realtà, le ore a rischio sono quelle del tardo pomeriggio e sera, mentre durante la mattinata si assisterà a un progressivo rannuvolamento del cielo. Ma già nel pomeriggio e nella serata di ieri alcune zone sono state colpite da temporali, alta Valsesia compresa.

L’allerta gialla non indica pericolo effettivo, ma solo un avviso che c’è un serio rischio di pioggia e temporali. Secondo il meteorologo Andrea Vuolo «in queste aree sono infatti possibili temporali da metà pomeriggio e in serata, con locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Saranno altresì probabili, durante il transito dei temporali, grandinate e intense raffiche di vento lineari».

Inizio settimana con maltempo

La situazione del meteo è destinata a proseguire sui binari del maltempo anche per i primi giorni della prossima settimana. Si prevede alternanza di rovesci e pause con qualche schiarita almeno fino a mercoledì. Per i giorni successivi occorrerà attendere l’evoluzione del fronte depressionario in arrivo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook