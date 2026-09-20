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Roasio dà l’addio al sindaco mancato a soli 47 anni

Martedì il funerale del primo cittadino stroncato da un malore improvviso.

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2 minuti fa

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Roasio dà l’addio al sindaco mancato a soli 47 anni. Sarà celebrato martedì 22 settembre il funerale di Gianmario Taraboletti, primo cittadino, stroncato da un malore improvviso.

Roasio dà l’addio al suo sindaco

Le esequie sono state fissate e il paese si prepara a unirsi al dolore della famiglia. La camera ardente sarà in Comune martedì dalle 9. Il funerale alle 15 a San Maurizio.

L’uomo ha lasciato la moglie Claudia, i figli Gioia e Mattia, il fratello Paolo, gli zii Rita e Tonino.

 

 

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