Sabato ancora nuvoloso ma domenica ritorna il sole

Un fine settimana che nella sua parte iniziale deve ancora scontare il passaggio di una perturbazione che in zona porta novole e anche qualche possibile rovescio. Come riportano gli esperti di Nimbus Piemonte, per la giornata di oggi «tra notte e mattino previsti annuvolamenti irregolari anche estesi su alte valli valdostane, Torinese, Biellese, Vercellese, Novarese, Verbano, maggiori schiarite su interno valli torinesi, Cuneese, Astigiano, Alessandrino. In giornata soleggiato con nubi sparse, ma addensamenti più compatti a ridosso delle zone collinari e sui rilievi tra Torinese, Valle d’Aosta orientale, Biellese, Sesia e Verbano».

Saranno anche possibili rovesci di pioggia. «Nel pomeriggio locali rovesci o temporali sui rilievi tra Lanzo, Canavese, della bassa Valle d’Aosta, Sesia e sul Verbano tra valli e Lago Maggiore.

In serata ancora locali rovesci sul Lago Maggiore», sempre secondo Nimbus.

Domenica progressivo miglioramento

Per la giornata di domani, domenica 8 giugno, banchi nuvolosi in transito tra notte e mattino, più estesi su interno valli valdostane e nord Piemonte, ma in mattinata già in gran parte soleggiato, con addensamenti su creste e cime di confine tra Torinese, Valle d’Aosta e Ossola e sulle zone orientali. In giornata ben soleggiato».

La giornata di lunedì si prospetta soleggiata e con temperature miti sia al mattino che nel pomeirggio.

