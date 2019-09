Sciame sismico in Piemonte: 4 scosse di terremoto in due ore. L’evento registrato nei dintorni di Cuneo. Altra lieve scossa in Valle d’Aosta.

Sciame sismico in Piemonte: 4 scosse di terremoto in due ore

La magnitudo non è mai andata oltre 1.5, ma l’altro giorno tra le 18 e le 20 quattro lievi scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi in provincia di Cuneo. Quattro scosse di terremoto in due ore. Ecco la serie:

18.02 epicentro a Bernezzo, 9 km di profondità, magnitudo 1

18.02 epicentro a Rittana, 10.6 km di profondità, magnitudo 1.5

18.09 epicentro a Vignolo, 6.9 km di profondità, magnitudo 0.7

19.55 epicentro a Frassino, 10.6 km di profondità, magnitudo 0.8

Nel mezzo (19.08) anche una scossa di 0.9 a Courmayeur, nella vicina Vallée.

Ovviamente l’altro giorno non ci sono stati danni. Resta curioso però il fatto che ben quattro scosse siano state registrate in così poco tempo.