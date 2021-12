Semaforo arancione per Borgosesia: più restrizioni ai veicoli considerati inquinanti. Una decisione della Regione che sta facendo molto discutere.

Benché non ci siano stati particolari picchi di inquinamento, anche alla città di Borgosesia, in forza del cosiddetto “protocollo di protezione e prevenzione” dell’Arpa, viene applicato il “semaforo arancione”. Vale a dire, ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli considerati più inquinanti. Misure che si aggiungono a quelle standard già applicate in tutti i centri oltre i 10mila residenti.

La conferma dell’assessore

Anche l’assessore all’ambiente Eleonora Guida, rispondendo su Facebook alle perplessità di una utente, spiega:

Mi confermano gli ingegneri preposti in Regione, che anche alla città di Borgosesia, per “protocollo di protezione e prevenzione” Arpa, viene applicato il semaforo arancione. Nonostante io abbia evidenziato che il sito Arpa identifichi Borgo in giallo e le centraline non evidenzino attuali sforamenti, siccome si prevede si sfodererà, a tutto il Piemonte è stato applicato, come minimo, l’arancione per qualche giorno. Questo prevede tutta una serie di restrizioni maggiori”.

Un provvedimento che non piace

Sui social la notizia ha provocato le ire di parecchi cittadini: “Non mi capacito come un diesel euro 5 debba rimanere fermo nel week end! Parliamo di euro 5, auto immatricolate dal 2015 e non nel 1800!” Oppure: “Io sono dentro al pelo con un euro 6 , certo che bloccare euro 5 e poi posso venire con il treno storico in piazza fa ridere già da solo cosi… Ringraziano i commercianti ci sarà un bel calo di incassi”.