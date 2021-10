A Borgosesia e Valdilana limitazioni al traffico dei veicoli inquinanti

La Regione Piemonte ha emesso delle limitazioni al traffico dei veicoli inquinanti. Riguardano tutti i Comuni con più di 10mila abitanti.

Limitazioni al traffico dei veicoli inquinanti

Da venerdì 15 settembre la Regione Piemonte adotterà un’ordinanza in merito alla limitazione del traffico dei veicoli inquinanti. Il provvedimento sarà valido in tutti i Comuni al disopra dei 10mila abitanti, quindi Borgosesia e Valdilana.

L’ordinanza regionale riguarda i seguenti veicoli: benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; diesel da Euro 0 a Euro 4; gpl e metano da Euro 0 a Euro 1. Inoltre sarà valida ogni anno dal 15 settembre fino al 15 aprile dell’anno successivo.

Il servizio Move-In

Il servizio a cui ha aderito la Regione Piemonte si chiama Move-In. A ogni veicolo registrato al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti. Riguardo a questo ultimo punto, vi consigliamo di leggere questo altro nostro articolo, in cui sono spiegate tutte le limitazioni temporanee e permanenti.

Una scatola nera installata a bordo del veicolo calcolerà i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell’anno di adesione al servizio.

Sarà sempre possibile controllare i chilometri residui via app o dal sito web. In caso di controllo su strada, il superamento o meno della soglia chilometrica potrà essere verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app.

Come funziona

Innanzitutto, sarà necessario registrarsi nella sezione dedicata alla Regione Piemonte nel portale Move-In, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Dopo la registrazione, occorrerà contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione per installare la black-box e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio. Nel caso in cui l’utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul veicolo e fornita da un TSP accreditato, potrà selezionare quest’ultimo in fase di adesione.

Quanto costa

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi:

50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 per l’installazione della black-box e 20 per la fornitura del servizio annuale);

20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi.

Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 euro, per la sola fornitura del servizio annuale, anche per il primo anno di adesione.

A Borgosesia alcune agevolazioni

Per limitare i disagi ai cittadini, sul territorio di Borgosesia il Comune ha applicato delle agevolazioni. Sul sito istituzionale, innanzitutto, sono indicati i varchi d’accesso alla zona interdetta. Inoltre sono esonerate le auto Asi, ossia le auto storiche.

I controlli della Polizia Locale inizieranno solo da lunedì 1 novembre, così che i cittadini possano essere adeguatamente informati e abbiano tempo e modo di mettersi in regola.

