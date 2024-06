Serravalle premia i volontari che hanno gestito il “piedibus” degli alunni. I nonni vigile posano la loro divisa e si riposano per qualche mese per poi ridarsi appuntamento con gli allievi a settembre.

Il Comune di Serravalle premia gli “angeli custodi” del Piedibus. A Serravalle da anni viene portato avanti un importante progetto. Si tratta del servizio di Piedibus che consente agli allievi della primaria di raggiungere a piedi la scuola primaria accompagnati da alcune figure che con impegno e dedizione sono al loro fianco insegnando alcuni principi di educazione civica e stradale.

Lungo il centro cittadino ci sono delle vere e proprie fermate dove gli studenti si ritrovano in orari prestabiliti e in un secondo momento vengono “raccolti” dai nonni vigile che li portano a scuola e alle 16.30 li riaccompagnano verso la loro abitazione. Impossibile non riconoscere i volontari operativi per conto del Comune. Ogni giorno durante l’anno scolastico indossano una divisa catarifrangente e formano una sorta di cordone di sicurezza mentre conducono i bimbi al plesso in corso Matteotti o li vanno a prendere a fine lezioni.

Un ringraziamento ai volontari

Un impegno speciale che proprio l’altro giorno l’amministrazione comunale ha voluto premiare. Al momento speciale erano presenti il sindaco Massimo Basso, l’assessore Silvia Pezzana e il consigliere Marilena Dosso.

«Non tutti i nonni sono riusciti ad esser presenti alla piccola cerimonia che organizzato nei giorni scorsi, ma è stato comunque un momento davvero speciale – spiega l’assessore Silvia Pezzana -. I cittadini che ci aiutano a portare avanti il Piedibus sono risorse preziose per noi e per le famiglie che affidano loro i bimbi. Anche quest’anno abbiamo dimostrato la nostra riconoscenza verso questi instancabili volontari con un riconoscimento. Un pensiero è stato inoltre consegnato a Giampiero Rinaldi, il nostro super nonno ortolano».

L’importanza del “piedibus” degli alunni

Insomma, il Comune è soddisfatto per quanto è stato fatto sino ad ora. «Il Piedibus è una opportunità per i piccoli e le famiglie. E ogni anno sono davvero parecchi i bimbi che vi aderiscono – conclude Pezzana -. Questo dimostra l’importanza di un servizio che si riesce da tempo a portare avanti grazie ai volontari».

Ora che le attività scolastiche sono concluse, i nonni vigile posano la loro divisa e si riposano per qualche mese per poi ridarsi appuntamento con gli allievi a settembre in concomitanza con un nuovo anno ricco di esperienze didattiche e formative.

