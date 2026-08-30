Il caldo proseguirà in Piemonte anche nei primi giorni di settembre, con temperature massime oltre i 30 gradi e un possibile ulteriore aumento nel prossimo fine settimana. A indicarlo è il Centro meteo Piemonte, che prevede una nuova settimana caratterizzata soprattutto da sole e valori termici superiori alle medie del periodo.

Domani, martedì 1 settembre, inizierà ufficialmente l’autunno meteorologico, ma il cambio di stagione sul calendario non coinciderà con quello delle condizioni atmosferiche. Le giornate resteranno infatti prevalentemente serene, con limitati passaggi nuvolosi e un clima decisamente estivo soprattutto durante le ore centrali.

Massime sopra la media

Secondo le previsioni, le temperature diurne resteranno mediamente tra 3 e 5 gradi oltre i valori climatici abituali. In diverse zone del Piemonte saranno possibili massime comprese tra 33 e 34 gradi, mentre in pianura la soglia dei 30 gradi verrà superata con facilità.

Il caldo potrebbe diventare ancora più intenso avvicinandosi al fine settimana. Gli ultimi aggiornamenti indicano infatti un rafforzamento dell’anticiclone nord africano, situazione che potrebbe spingere i termometri fino a 35 gradi e, localmente, anche oltre nelle aree pianeggianti.

Notti più fresche rispetto ad agosto

A cambiare rispetto alle settimane centrali dell’estate saranno soprattutto le ore notturne. Le giornate ormai più corte permetteranno una maggiore dispersione del calore accumulato durante il giorno, rendendo meno frequenti le notti particolarmente afose.

Aumenterà quindi l’escursione termica tra le massime pomeridiane e le minime notturne. Il Centro meteo Piemonte continuerà a seguire l’evoluzione della situazione, soprattutto in vista del possibile picco previsto verso il prossimo weekend.

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