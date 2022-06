Settimana di sole e caldo, possibili temporali mercoledì e venerdì. Sta iniziando l’estate e le temperature continuano a superare i 30 gradi.

Questa settimana si passa dalla primavera all’estate, ma in effetti in estate ci siamo già da una quindicina di giorni, viste le temperature massime solitamente oltre i 30 gradi. E sarà così anche per oggi, lunedì 20 giugno, e domani, martedì 21 giugno. Le previsioni meteo indicano infatti una netta prevalenza di cielo sereno e gran caldo, con possibili rannuvolamenti nelle ore più calde in montagna.

Mercoledì una tregua?

Temperature leggermente in calo nella giornata di mercoledì, con possibili rovesci isolati nel pomeriggio.

Giovedì tornano caldo e cielo sereno, mentre anche venerdì saranno possibili fenomeni temporaleschi. Ma si tratta comunque di episodi isolati, inutili per la grande siccità che si sta abbattendo sul Piemonte in queste settimane.