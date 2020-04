Si tornerà a scuola o anno finito? Azzolina: due scenari possibili. Il ministro in televisione: o si rientra in classe entro il 18 maggio, oppure l’annata può considerarsi conclusa.

Si tornerà a scuola o anno finito? Azzolina: due scenari possibili

Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina era ospite a “Che tempo che fa” nella serata di ieri, domenica 5 aprile. Alla domanda diretta di Fabio Fazio “si tornerà a scuola, oppure l’anno è finito?” ha definito due scenari possibili. «Non è certo il ministro che stabilisce quando il virus termina – ha spiegato la politica biellese –. Io devo garantire la sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico: finché non ci sarà questa sicurezza, le scuole rimarranno chiuse».

Restano validi due scenari

Secondo Azzolina, per il momento restano validi due scenari: o si rientra in classe entro il 18 maggio, oppure l’anno scolastico può considerarsi concluso. Sì, ma quando il Governo deciderà se l’uno o l’altro scenario? S’è dato un termine? “No, dipende tutto dai dati e dall’evoluzione della epidemia”, ha concluso Azzolina. Da ricordare che, nel caso l’annata non possa ripartire, si prospetta la promozione d’ufficio di tutti. Per l’esame di maturità sono però allo studio modalità telematiche.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE