“Simpatiche zampette”, torna la sfida degli animali più amati

Parte una nuova edizione di “Simpatiche zampette”, il gioco promosso da Notizia Oggi che coinvolge gli animali domestici del territorio in una divertente gara di simpatia. Fin da subito si possono iscrivere i propri amici animali inviando una fotografia, il nome del concorrente e la località di residenza alla redazione.

Cani e gatti saranno ovviamente tra i protagonisti, ma la passerella è aperta davvero a tutti. Possono partecipare conigli, tartarughe, volatili, rettili, pesci e qualsiasi altro animale domestico. Una competizione a colpi di coupon che vuole soprattutto raccontare il legame speciale che unisce le persone agli animali con cui condividono la vita quotidiana.

Come iscrivere la propria “zampetta”

Partecipare è semplicissimo. Basta inviare a Notizia Oggi una fotografia del proprio animale, specificando il suo nome e la località. Da quel momento il concorrente sarà automaticamente iscritto a “Simpatiche zampette” e potrà partecipare alla gara. Non occorre compilare moduli o effettuare altre registrazioni.

Per partecipare occorre quindi:

inviare una foto dell’animale;

indicare il suo nome;

specificare la località di residenza;

spedire tutto via WhatsApp al 370.3518.212 oppure via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Chi utilizza WhatsApp viene inoltre inserito nella chat di Notizia Oggi, utilizzata dalla redazione per comunicare più facilmente con i lettori e inviare le notizie più importanti della giornata. Sul giornale saranno pubblicati fotografia, nome e località di ogni concorrente, insieme a un codice identificativo utile in presenza di animali con lo stesso nome.

La sfida si decide a colpi di coupon

Dopo le iscrizioni arriverà il momento delle votazioni. Sui numeri di Notizia Oggi saranno pubblicati i coupon da compilare indicando nome, località e codice della “zampetta” che si desidera sostenere. I tagliandi permetteranno così ai lettori di scegliere, settimana dopo settimana, i propri animali preferiti.

Le urne per raccogliere i coupon saranno collocate nei prossimi giorni in alcuni bar del territorio, in modo da rendere semplice la partecipazione. Un punto di raccolta sarà disponibile anche nella redazione di Notizia Oggi, in viale Duca d’Aosta 63 a Borgosesia. L’elenco delle altre urne presenti sul territorio verrà comunicato successivamente.

Al massimo due animali per ogni padrone

Il regolamento prevede che ogni padrone possa iscrivere al massimo due propri animali (per i quali vanno inviate due distinte foto). Una scelta pensata per evitare partecipazioni “di massa” e mantenere intatto lo spirito di “Simpatiche zampette”, che non vuole essere una competizione tra allevamenti, ma un modo simpatico per raccontare il rapporto affettivo tra gli animali e le loro famiglie.

È invece possibile presentare più animali come un unico concorrente. Una nidiata di quattro micini, per esempio, può essere iscritta come gruppo e partecipare alla gara con un solo nome e un unico codice. L’obiettivo resta quello di dare spazio alle storie, alla simpatia e alla dimensione familiare dei protagonisti.

Mandateci subito le vostre fotografie

Non occorre aspettare l’inizio delle votazioni: le fotografie possono essere inviate fin da subito. A partire da giovedì 10 settembre, Notizia Oggi pubblicherà sul giornale le immagini degli animali già iscritti e continuerà ad accettare nuovi concorrenti anche dopo l’avvio ufficiale della sfida. C’è quindi tempo per partecipare, ma i più impazienti possono già mettersi in posa.

«Aspettiamo fin da subito i vostri concorrenti»: l’invito è rivolto a tutti gli amici degli animali. Basta scegliere una bella fotografia e inviarla tramite WhatsApp al 370.3518.212, indicando nome e località, oppure utilizzare la mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Classifica aggiornata ogni settimana

Una volta cominciate le votazioni, Notizia Oggi pubblicherà ogni settimana la classifica aggiornata di “Simpatiche zampette”. Il gioco proseguirà per circa tre mesi, dando così ai lettori tutto il tempo per raccogliere coupon e sostenere il proprio beniamino fino alle battute conclusive della competizione.

Per i concorrenti che conquisteranno le prime posizioni sono previsti anche dei premi. Ma il vero obiettivo sarà ancora una volta quello di trasformare per qualche mese le pagine del giornale in una grande passerella dedicata agli animali del territorio e all’affetto delle persone che ogni giorno si prendono cura di loro.

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