Sorprende i ladri vicino alla sua auto e viene accoltellato: 48enne in pericolo di vita

Un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito l’altra sera nel centro di Ovada, nell’Alessandrino, dopo avere sorpreso alcune persone attorno alla propria automobile parcheggiata. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il proprietario avrebbe notato un gruppo composto da tre o quattro individui armeggiare vicino alla vettura.

Il 48enne è intervenuto e la situazione è rapidamente degenerata in una violenta aggressione. Durante lo scontro uno degli uomini ha estratto un coltello, sferrando diversi fendenti che hanno raggiunto la vittima alle gambe e all’addome.

Una gravissima emorragia

Una delle coltellate ha provocato la lesione dell’arteria femorale, causando una forte perdita di sangue. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente critiche e hanno reso necessario il rapido intervento dei soccorritori.

Il ferito è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ovada, dove i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo. Considerata la gravità delle lesioni, è stato successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Il 48enne è in pericolo di vita.

Caccia agli aggressori

Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ovada insieme ai militari della Compagnia di Acqui Terme. Sono subito scattati gli accertamenti per risalire alle persone presenti nei pressi dell’automobile.

Le indagini dovranno chiarire nel dettaglio la dinamica e individuare gli autori dell’aggressione, che dopo il ferimento si sono allontanati. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto avvenuto nei momenti precedenti e successivi all’accoltellamento.

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