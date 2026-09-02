Auto fuori strada nella notte, biglietto sul parabrezza: «Sto bene, torno domani»

Un insolito incidente ha impegnato carabinieri e vigili del fuoco nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, lungo la strada tra Masserano e Rovasenda. Intorno alle 2.30 i soccorritori sono intervenuti per una Opel Corsa uscita dalla carreggiata, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno all’interno della vettura.

Una situazione che inizialmente ha richiesto di verificare che non ci fossero persone ferite nelle vicinanze. A chiarire quanto accaduto è stato però un particolare lasciato direttamente sul parabrezza dell’automobile: un biglietto scritto dal conducente.

Il messaggio lasciato sul parabrezza

Nel foglio veniva spiegato che l’incidente era avvenuto intorno a mezzanotte e un quarto. Soprattutto, l’autore del messaggio precisava che nell’uscita di strada nessuno aveva riportato conseguenze fisiche e che quindi non era necessario cercare eventuali occupanti feriti.

Sul biglietto era indicato anche che la Opel Corsa sarebbe stata recuperata il giorno successivo. Un modo decisamente inconsueto per evitare che il ritrovamento dell’auto abbandonata facesse scattare ricerche e ulteriori operazioni di soccorso.

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La telefonata per verificare l’accaduto

Carabinieri e vigili del fuoco non si sono comunque limitati alle informazioni contenute nel messaggio. Sul parabrezza era stato lasciato anche un recapito telefonico, che gli operatori hanno utilizzato per contattare direttamente l’interessato.

La telefonata ha consentito di verificare la ricostruzione fornita nel biglietto e di accertare che non ci fossero feriti. Un intervento notturno che si è così concluso senza conseguenze per le persone, lasciando però agli operatori una scena certamente fuori dall’ordinario.

Foto d’archivio

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