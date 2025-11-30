Al Soccorso alta Valsesia serve un’ambulanza: aperta una raccolta fondi. L’iniziativa fa capo a Fondazione Valsesia: ecco come contribuire.

Per il Sav Alagna (Soccorso alta Valsesia) ogni secondo conta: urge una nuova autoambulanza per il servizio di emergenza in alta valle; sostenerli significa sostenere la vita. Per questo è stata aperta una raccolta fondi con Fondazione Valsesia.

«Ancora una volta Fondazione Valsesia – afferma la presidente di Fondazione Valsesia Laura Cerra – è al fianco delle associazioni del territorio per una qualità di vita sempre migliore fermamente consapevole che la grande passione ed il costante impegno dei volontari del primo soccorso e della protezione civile a beneficio delle nostre comunità debbano essere sostenuti e valorizzati».

Un gruppo attivo da più di quarant’anni

Il Sav Alagna da oltre quarant’anni è a servizio dell’alta valle, sia negli interventi di primo soccorso 118, sia nei trasporti sanitari, essenziali per un territorio montano complesso quale il nostro, nell’assistenza agli eventi che nella formazione sanitaria per la popolazione.

«Il Sav si fonda sulla dedizione dei volontari, che garantiscono migliaia di ore di servizio e formazione ogni anno. L’associazione ha dimostrato capacità di ricercare fondi e di collaborazione con i Comuni e gli enti della valle, e continuerà a impegnarsi per coprire parte della spesa ma abbiamo bisogno di aiuto – afferma il presidente di Sav Alagna – poichè nonostante tutti i nostri sforzi la cifra è davvero importante e il bisogno è urgente, per continuare a garantire una copertura adeguata del territorio e rispondere in modo tempestivo ed efficace alle richieste di soccorso primario».

Più di 300 interventi all’anno

Con più di 300 interventi l’anno, per residenti e turisti, uno dei due mezzi di Sav necessita la sostituzione, perché non risponde più ai parametri previsti dalla normativa regionale per garantirne efficienza e sicurezza, ciò significa che se non si riuscirà ad acquistare la nuova autoambulanza si perderà questo essenziale servizio.

Solo grazie alla generosità ed all’impegno di tutti sarà possibile raggiungere l’obiettivo mantenendo attivo il supporto sanitario di Sav Alagna, vitale non solo per l’area montana ma per tutta la Valsesia.

Come contribuire

Per donare a Fondazione Valsesia inserire come causale “Sav Alagna – Ambulanza” tramite bonifico bancario su conto corrente (Banca di Asti, filiale di Varallo) intestato alla Fondazione Valsesia Ente Filantropico ETS IT55 C060 8544 9000 0000 1001 092.

Oppure tramite Pay Pal: Conto intestato a: Pay Pal Fondazione Valsesia info@fondazionevalsesia.it.

Tutte le donazioni tracciabili a FV godono dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente per richiedere la ricevuta inviare e-mail a segretario@fondazionevalsesia.it

