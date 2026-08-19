Stop al grande caldo: in Piemonte arrivano temporali e aria fresca

Arriva una decisa pausa al grande caldo che da mesi ha investito con varie ondate il Piemonte. Oggi, mercoledì 19 agosto, sarà infatti l’ultima giornata caratterizzata da temperature diffusamente superiori ai 30 gradi, con punte locali vicine ai 35. Da domani, giovedì 20 agosto, è infatti atteso invece un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di aria più fresca e instabile.

A delineare lo scenario è, tra gli altri, il meteorologo Andrea Vuolo. «Da domani, come promesso, l’anticiclone subtropicale sarà costretto ad un importante arretramento verso Sud-Est», spiega. La causa sarà un’estesa circolazione depressionaria sull’Europa occidentale, alimentata da masse d’aria più fresche di origine polare-marittima.

Da giovedì piogge e temporali sul Piemonte

Il cambiamento dovrebbe dunque iniziare a farsi sentire domani, quando correnti umide e instabili di Libeccio raggiungeranno le aree alpine e il Nord Italia. Secondo Vuolo, potranno transitare alcuni impulsi perturbati capaci di provocare «forti fenomeni temporaleschi e piogge talora abbondanti entro il fine settimana».

La precisa distribuzione dei fenomeni resta ancora difficile da individuare. Le previsioni di 3Bmeteo indicano comunque per giovedì una giornata instabile, con precipitazioni destinate generalmente a intensificarsi dal pomeriggio.

Possibili fenomeni forti tra giovedì e venerdì

L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla possibile intensità dei temporali. Il previsore di 3Bmeteo parla infatti di «tempo instabile con temporali anche forti» su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, a causa dell’arrivo di correnti atlantiche molto umide.

Tra giovedì e venerdì sono attesi frequenti acquazzoni e temporali, con particolare attenzione alla Valle d’Aosta, al medio-alto Piemonte e alla Liguria, dove alcuni fenomeni potrebbero risultare localmente di forte intensità. Sabato dovrebbe arrivare una tregua, mentre già domenica una nuova perturbazione potrebbe riportare condizioni di instabilità. Previsti rovesci anche tra Valsesia e Valsessera, ma al momento è difficile prevedere localizzazione e intensità.

Temperature in picchiata, «si tornerà finalmente a respirare»

La novità più significativa riguarderà però le temperature. Secondo Andrea Vuolo è ormai «altamente probabile» l’allontanamento dell’aria calda subtropicale per almeno una settimana, con il suo posto che sarà preso da una massa d’aria decisamente più fresca.

Il calo termico dovrebbe diventare evidente dal pomeriggio e dalla sera di giovedì, per poi accentuarsi tra venerdì e sabato. Le temperature massime potrebbero così scendere di alcuni gradi anche al di sotto delle medie del periodo. Dopo giorni di afa e valori elevati, il meteorologo sintetizza così il cambio di scenario: «Insomma, da domani si tornerà finalmente a respirare».

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