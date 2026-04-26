Tanti auguri mamma: mandateci le vostre foto! Torna l’iniziativa dedicata alla festa di maggio: usate WhatsApp al 370.3518.212 per inviarci un’immagine e un breve messaggio.

Tanti auguri mamma: mandateci le vostre foto!

Mandateci una foto della mamma con un breve messaggio di auguri: sarà pubblicata su Notizia Oggi giovedì 7 maggio, in vista della Festa della mamma che quest’anno si celebra domenica 10 maggio. Basta inviare foto e messaggio tramite WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure via mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Usate la vostra fantasia

Sarà un piccolo gesto per ringraziare le mamme di tutte le attenzioni che dedicano alla famiglia. Basta solo un po’ di fantasia e di creatività per scattare una bella foto alla mamma: vanno bene immagini di qualsiasi tipo, ma soprattutto quelle in cui si vede la mamma… che è mamma! Ottime quindi le immagini della mamma con i suoi figli. Mamme di oggi ma anche mamme di ieri, mamme che oggi purtroppo non ci sono più ma restano nei nostri cuori.

Due raccomandazioni: primo, non inviate collage di foto, perché poi sul giornale risultano troppo piccole per vedersi bene. Secondo, inviateci una sola foto per ogni persona festeggiata.

Come fare per inviarci gli auguri?

Manda a Notizia Oggi la foto e il messaggio (massimo 25 parole) usando WhatsApp al numero 370.3518.212 o via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it. Chi usa WhasApp viene anche iscritto automaticamente alla nostra lista broadcast e riceverà sul tuo smartphone i link delle notizie più importanti della giornata (al massimo due al giorno). Se poi vorrà lasciare la chat, basta eliminare il numero dai contatti.

C’è tempo sino a lunedì 4 maggio

Per inviare foto e messaggio c’è tempo sino a lunedì 4 maggio. La pubblicazione, come detto, è prevista per giovedì 7 maggio.

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