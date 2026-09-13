Tanti auguri nonni: mandateci foto e messaggio, festeggiamoli insieme!

Anche quest’anno Notizia Oggi vuole festeggiare insieme ai propri lettori i nonni, presenze preziose nella vita di tante famiglie. In vista della Festa dei nonni, in programma venerdì 2 ottobre, il giornale raccoglierà fotografie e messaggi di auguri per dedicare loro uno spazio speciale sull’edizione in edicola giovedì 1 ottobre.

Perché dire grazie ai nonni non è mai abbastanza. Sono loro che spesso accompagnano i nipoti a scuola, li aspettano all’uscita, trascorrono con loro pomeriggi e vacanze e danno una mano quando mamma e papà sono impegnati con il lavoro. Ma soprattutto rappresentano un punto di riferimento capace di unire generazioni diverse, custodendo ricordi, esperienze e tradizioni che diventano parte della storia di ogni famiglia.

Una foto e un messaggio di massimo 25 parole

Partecipare all’iniziativa è semplice. Basta scegliere una fotografia dei propri nonni, oppure uno scatto che li ritrae insieme ai nipoti, e accompagnarla con un breve messaggio di auguri della lunghezza massima di 25 parole. Può essere un semplice “grazie”, una frase affettuosa, un ricordo oppure poche parole capaci di raccontare quanto un nonno o una nonna siano importanti. Non servono messaggi lunghi: spesso una fotografia e una dedica sincera sono sufficienti per regalare un sorriso.

Ci sarà spazio anche per chi desidera ricordare un nonno o una nonna che non ci sono più. La Festa dei nonni può diventare così anche un’occasione per fare memoria di persone che hanno rappresentato un pezzo importante della storia familiare.

Come inviare fotografie e dediche

Foto e messaggi possono essere inviati a Notizia Oggi tramite WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure via posta elettronica all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. Il materiale dovrà arrivare entro lunedì 28 settembre, così da consentirne la pubblicazione sull’edizione di giovedì 1 ottobre, alla vigilia della festa.

Chi utilizza WhatsApp viene inoltre inserito nella chat di Notizia Oggi, utilizzata dalla redazione per comunicare più facilmente con i lettori e inviare le notizie più importanti della giornata. Chi non volesse ricevere notizie può semplicamente cancellare il nostro numero dai propri contatti.

Qualche indicazione

Per permetterci di pubblicare le immagini nel modo migliore chiediamo ai lettori di non inviare collage: sulla pagina del giornale le singole fotografie risulterebbero infatti troppo piccole. È preferibile scegliere un solo scatto, possibilmente nitido e di buona qualità.

Per ogni persona o coppia di nonni festeggiata dovrà essere inviata una sola fotografia. Non saranno invece utilizzate immagini generiche come cuori, fiori, disegni o altre illustrazioni.

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