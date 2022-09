Terremonto Piemonte: l’avete sentito?

La terra è tornata a tremare oggi, giovedì 15 settembre, in Piemonte. In particolare nell’area di Bruino, Sangano, Rivalta di Torino, Piossasco, la Val Susa e parte della cintura ovest.

Terremoto

Una scossa di terremoto è stata avvertita, questa notte (15 settembre) intorno alle 4, in provincia di Torino, in particolare nell’area in cui sono i compresi i comuni di Bruino, Sangano, Rivalta di Torino, Piossasco, la Val Susa e parte della cintura ovest.

L’epicentro

Stando ai dati dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato a sud ovest di Chiusa San Michele, nel cuore della Val Susa e la magnitudo è stata fortunatamente non molto forte: 2.7.

Fortunatamente, la scossa non ha creato morti o nemmeno feriti. E neanche danni agli edifici, nonostante sia stata avvertita dalla popolazione