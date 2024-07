Escursionista precipita in un burrone: il corpo trovato dopo una notte di ricerche. L’allarme lanciato dagli albergatori che non lo hanno visto tornare.

Escursionista precipita in un burrone: il corpo trovato dopo una notte di ricerche

A lanciare l’allarme sono stati i titolari dell’albergo in cui soggiornava a Macugnaga. L’altra mattina un turista di 63 anni l’altra mattina aveva lasciato la struttura turistica dicendo che sarebbe andato a fare un’escursione verso il confine con la Svizzera. Ma in serata non era ancora rientrato: dopo aver tentato di contattarlo al telefono, gli albergatori hanno chiamato il 112.

Subito le ricerche si sono dirette nella zona verso il monte Moro. Per tutta la notte gli operatori del soccorso hanno cercato l’uomo, ma senza esito. Del resto, le tenebre non aiutavano di certo le ricerche, che hanno dovuto limitarsi ai sentieri della zona.

Il corpo avvistato dall’elicottero

Si è anche tentato di individuare l’uomo cercando di localizzare il telefonino, impiegando appositi dispositivi per rintracciare i cellulari (Imsi catcher) provenienti dalla Lombardia. Ma senza esito.

Alla fine, nella mattinata di ieri, mercoledì 24 luglio, il corpo dell’uomo è stato individuato in fondo a un burrone dall’elicottero dei vigili del fuoco. Come riporta Prima Novara, nulla da fare per lui: è deceduto nella caduta o poco dopo. Il corpo è quindi stato recuperato e riportato a Macugnaga.

