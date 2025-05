Tornado tocca terra nel Novarese. Meteo in miglioramento per il weekend. VIDEO

Tornado tocca terra nel Novarese. Meteo in miglioramento per il weekend. La situazione rimane instabile, ma le piogge sono destinate ad attenuarsi e a lasciare più spazio al sole.

Nella giornata di mercoledì un tornado ha toccato terra per una trentina di secondi nel Novarese, nella zona di Landiona. Non si registrano danni, ma nei giorni scorsi sono stati diverse le formazioni di queste “funnel cloud“, le nubi a imbuto. Qui sotto, il video realizzato a Landiona e pubblicato sulle pagina Facebook “Meteo Novara e provincia” e del meteorologo Andrea Vuolo.

Secondo lo stesso Vuolo, la velocità del vento potrebbe aver superato i 100 chilometri orari.

Nel weekend situazione ancora instabile

Il fronte perturbato continuerà a influenzare il meteo anche in questo fine settimana, portando instabilità. Ma dovrebbe tendenzialmente migliorare, con maggiori spazi per il cielo sereno e piogge sempre più marginali. Per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio, è prevista una alternanza di sole e nuvole che potranno portare a tratti ancora qualche rovescio, specie in mattinata. Miglioramento nel pomeriggio.

Per la giornata di sabato di prevede il passaggio a un tempo abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio sarà però possibile la formazione di cumuli e in montagna anche qualche rischio di rovesci. Domenica si parte con cielo abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità.

