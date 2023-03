Tornano gli scacchi in piazza a Crevacuore: cercasi figuranti

Ritornano gli scacchi viventi in piazza a Crevacuore. Il paese, che diventerà un borgo medievale, cerca figuranti per l’evento.

Tornano gli scacchi in piazza a Crevacuore

I tamburi imperiali torneranno a risuonare nella piazza di Crevacuore, che diventerà un borgo medioevale. Il gruppo Manifestazioni crevacuoresi in piazza, in collaborazione con il Comune e con altre realtà del paese, porterà in scena gli scacchi viventi. Protagonista sarà il marchese Ferrero Fieschi, sfidato a scacchi dal prigioniero Amedeo; i due contendenti giocheranno la partita le cui mosse verranno ripetute sulla grande scacchiera.

L’appuntamento culturale è in calendario per sabato 10 giugno e ormai manca da qualche anno in paese. Si cercano anche volontari.

Cercasi figuranti e volontari

Intanto gli organizzatori lanciano un appello per cercare nuove persone che diano una mano sia come figuranti che nell’organizzazione della manifestazione.

«Si tratta di un evento che coinvolge un numeroso pubblico e richiede un notevole lavoro “dietro le quinte” – spiega il presidente Claudio Squarzoni –. Le sarte stanno già lavorando alla realizzazione degli abiti di scena e sarebbe bello che qualche nuovo figurante si facesse avanti. Durante la pandemia sono mancate diverse persone valide che facevano parte dell’associazione e che ci davano una grande mano. Speriamo che possano unirsi nuove persone volenterose».

Ultima edizione nel 2018

L’ultima edizione degli scacchi viventi è stata proposta nel 2018 poi, a causa della pandemia, la manifestazione si è interrotta. «La partita di scacchi viventi viene proposta ogni due anni – continua Squarzoni –. Ora siamo in fase di programmazione e stiamo chiedendo i vari preventivi, così entro a marzo avremo un’idea di cosa proporre. Oltre agli scacchi viventi con la sfilata, parteciperanno diversi gruppi storici in costume provenienti dal Piemonte, Lombardia e Liguria. Ci saranno giochi medioevali e altre attrazioni che sono in via di definizione».

