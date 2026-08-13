La transumanza conquista Instagram: conclusa l’ultima tappa del contest fotografico

Come annunciato, si è conclusa lunedì 10 agosto la terza e ultima tappa del contest fotografico dedicato alle montagne e ai paesaggi delle Aree protette della Valsesia, promosso dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e da Notizia Oggi. Una ventina i partecipanti che in questa ultima fase hanno inviato nuove fotografie pubblicati sui canali social dell’iniziativa. A decretare i vincitori sono stati i “like” raccolti online durante il periodo previsto dal regolamento.

La classifica della terza tappa

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la fotografia della transumanza dalla Val Cavaglione, scattata da Marcella Arbellia nell’agosto di quest’anno. Lo scatto ha ottenuto la bellezza di 664 like, risultando il contenuto più apprezzato della terza fase ma anche di tutto il concorso. Marcella si aggiudica quindi un’escursione guidata per due persone, a scelta tra quelle in programma nei prossimi mesi. I premi sono messi a disposizione dall’Ente di gestione.

Al secondo posto si è classificata Giulia Uber con una fotografia al pizzo Tracciora, capace di raccogliere 280 preferenze. Terza posizione lo scatto di Stefania Bolchini, che ha presentato una serie di belle immagimni realizzate tra Bocchetta delle Pisse, Lago Bianco e alpe Maccagno: 268 like per lei.

Classifica finale della teza tappa:

1° posto: transumanza dalla Val Cavaglione a Rassa di Marcella Arbellia – 664 like

2° posto: “Dove tutto diventa leggero” al pizzo Tracciora di Giulia Uber – 280 like

3° posto: immagimni realizzate tra Bocchetta delle Pisse, Lago Bianco e alpe Maccagno di Stefania Bolchini – 268 like

Un concorso che racconta il territorio

Per vedere tutte le bellissime foto vi invitiamo ad andare sul profilo Instagram di Notizia Oggi o dei Parchi Valsesia. L’iniziativa era stata promossa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico della Valsesia attraverso immagini, emozioni e momenti vissuti all’aria aperta. Il contest ha coinvolto le aree dell’alta Valsesia, del Monte Fenera e dell’Alta Val Strona, territori che ogni anno attirano appassionati di montagna, escursionisti e fotografi.

Fotografie e video diventano così uno strumento per raccontare panorami, fauna selvatica, sentieri e scorci caratteristici. Oltre alla visibilità sui social, i partecipanti concorrono per importanti riconoscimenti, tra cui escursioni guidate organizzate dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e la possibilità di vedere i propri lavori pubblicati nel calendario 2027 di Notizia Oggi.

Contest concluso, ma resta il calendario

Con la chiusura della terza tappa si è anche chiuso il contest, avviato quasi quattro mesi fa. Prossimamente tutte le foto arrivate, indipendentemente dai like ricevuti, saranno visionate da un gruppo di fotografi che sceglieranno quelle che verranno pubblicate sul calendario 2027 di Notizia Oggi: un prodotto che, come di consueto, verrà regalato ai lettori assieme all’ultimo giornale in edicola nel 2026.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!

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