Trivero, due giovani all’ospedale dopo uno scontro tra auto e moto. Soccorritori in azione per due 24enni, portati al pronto soccorso di Ponderano.

Trivero, due giovani all’ospedale dopo uno scontro tra auto e moto

Incidente stradale l’altro pomeriggio nella zona di Trivero, nel comune di Valdilana, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una motocicletta che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

A rimanere coinvolti sono stati due giovani, entrambi classe 2002 e residenti a Sagliano Micca, che viaggiavano in sella alla moto. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una Fiat Doblò guidata da una donna residente in Valdilana.

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L’intervento degli operatori del 118

Ad avere la peggio sono stati i due motociclisti, rimasti feriti nell’impatto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei ragazzi in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Presenti anche i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a raccogliere gli elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non si escludono accertamenti nelle prossime ore per chiarire eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

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