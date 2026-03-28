Schianto a Bogogno: perde la vita un motociclista di 46 anni. Impatto contro un’auto, portati al pronto soccorsi i due occupanti.

Schianto a Bogogno: perde la vita un motociclista di 46 anni

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, lungo la strada provinciale 23, nel territorio di Bogogno. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19.20, quando si è verificato un violento impatto tra un’auto e una moto.

A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 46 anni, indicato con le iniziali S.D., residente nella zona. L’urto si è rivelato fatale e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

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L’intervento dei soccorritori

Sull’auto coinvolta viaggiavano due persone: un uomo di 49 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero, e un ragazzo di 15 anni, le cui condizioni sono apparse meno preoccupanti, tanto da essere classificato in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

Foto d’archivio

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