Università del Piemonte Orientale chiusa fino all’8 marzo

Università del Piemonte Orientale sospende le lezioni fino a domenica 8 marzo.

Attività didattiche alla presenza degli studenti sospese fino a domenica 8 marzo. È la scelta dell’Università del Piemonte Orientale. La regione ha dato alle università sul territorio autonomia decisionale in merito ai provvedimenti per limitare la diffusione del nuovo coronavirus.

Didattica in rete

Entro mercoledì 4 marzo arriveranno le indicazioni per procedere con la didattica in rete. Saranno poi fornite informazioni per lo svolgimento degli esami in forma protetta. Rimangono intanto chiuse al pubblico aule studio, mense e biblioteche. Sospesi in via prudenziale anche gli eventi culturali. Segreterie aperte, ma con l’invito a utilizzare in via prioritaria i servi a distanza.