Università del Piemonte Orientale inventa identità alias per tutelare gli studenti transgender. Viene data la possibilità di avviare un percorsi di studi con un’identità provvisoria.

Università del Piemonte Orientale inventa identità alias per tutelare gli studenti transgender

L’Università del Piemonte Orientale ha approvato un sistema che si propone di tutelare gli studenti transgender, vale a dire coloro che non si sentono di appartenere al sesso biologico. Si tratta del “Regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere alias per studenti in transizione di genere”, per consolidare l’appartenenza alla comunità universitaria e garantire il benessere di chi ne fa parte.

Come funziona l’alias

Con questo provvedimento l’Ateneo assicura a tutti gli studenti e le studentesse in transizione di genere la possibilità di attivare una carriera alias che permetta loro di usufruire di un’identità provvisoria che rispecchi il genere d’elezione.

Gli studenti e le studentesse interessati potranno presentare la richiesta al Comitato Unico di Garanzia tramite email; sarà premura del Comitato contattarli per fissare un colloquio conoscitivo finalizzato alla sottoscrizione di un accordo confidenziale tra il richiedente e il Rettore.

L’accordo sancirà l’impegno da parte dell’Ateneo a garantire il rispetto dell’identità di genere dello studenteo studentessa e da parte del richiedente a utilizzare l’identità alias solo all’interno dell’ambiente universitario, ricordando che essa è provvisoria e priva di alcun valore legale al di fuori dell’Ateneo.