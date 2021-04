Vaccini Piemonte: dall’8 aprile le pre-adesioni per la fascia 60-69 anni. Il presidente Cirio: “Abbiamo chiesto di poter immunizzare anche gli studenti della maturità”.

Vaccini Piemonte: dall’8 aprile le pre-adesioni per la fascia 60-69 anni

“Dall’8 aprile daremo il via anche alle preadesioni della fascia 60-69 anni”. E’ quanto ha affermato ieri il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio nel corso dell’incontro a Roma con il commissario nazione generale Francesco Paolo Figliuolo. Il sito di riferimento per le preadesioni è raggiungibile QUI.

Novità per i maturandi

“Abbiamo chiesto inoltre – ha proseguito il presidente – di poter vaccinare i nostri maturandi, per consentire un loro ritorno in classe almeno in questo momento così delicato del loro percorso scolastico. Parliamo di 35.000 vaccini che saremmo in grado di somministrare subito, e su questa possibilità il generale Figliuolo si confronterà con il presidente Draghi. Il Piemonte sta ben operando ed è una delle grandi Regioni con le performance migliori, ma abbiamo bisogno di certezze”.