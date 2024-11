Diffamò suo figlio su Facebook: condannato, deve pagare 900 euro. Singolare caso giuridico a seguito di un battibecco sui social.

Aveva scritto un post su un profilo Facebook di autotrasportatori nel quale accusava il figlio di avergli rubato dei deambulatori elettrici che utilizza per la invalidità. Evidentemente tra padre e figlio i rapporti non era tra i migliori, e alla fine è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il caso è finito in tribunale: in pratica il figlio ha accusato di diffamazione il proprio padre a seguito di quel post in cui sosteneva che il giovane avrebbe dovuto dargli 3mila euro per le apparecchiature sottratte.

Alla fine il figlio ha dovuto rivolgersi al giudice anche perché, così ha testimoniato, sul luogo di lavoro c’era chi gli aveva chiesto spiegazioni in merito. Non è rimasto altro da fare che dirimere formalmente la questione davanti al giudice.

La condanna del padre

Il giudice ha dato ragione al figlio, condannando il padre per diffamazione e imponendogli il pagamento di una sanzione di 900 euro. L’avvocato aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che il padre non era in grado di intendere.

