«Avveliamo i cani se non ripulite quando sporcano». A Pray minaccia subito ritirata. Un foglio dai toni preoccupanti era apparso nella zona dell’area verde.

«Avveliamo i cani se non ripulite quando sporcano». A Pray minaccia subito ritirata

«Metteremo bocconi avvelenati se non pulirete le merde dei vostri cani». Ha creato non poco allarme il biglietto rinvenuto nell’area verde di Pray nei giorni scorsi. Qualcuno ha fotografato il foglio e lo ha anche pubblicato sui social. Dopo qualche giorno però il biglietto scritto a computer e inserito in una cartellina plastificata è sparito.

«I cani vanno tenuti al guinzaglio e le merde vanno raccolte. Siccome con le buone non lo capite, passiamo alle cattive», era l’inizio del messaggio affisso su una staccionata con una puntina da disegno.

E continuava: «Prima di mettere i bocconi velenosi, metteremo dei bocconcini gustosi che spingeranno i cani a cercare cibo tra l’erba e in un secondo tempo i bocconcini diventeranno avvelenati così magari pulirete le merde terrete i cani al guinzaglio e con la museruola. Se volete lasciare i cani liberi c’è il parco apposito vicino alle scuole medie, usatelo. Padrone avvisato, cane salvato».

LEGGI ANCHE: Due cani abbandonati in casa vengono salvati dalla polizia

Un problema reale

A scriverlo di certo qualcuno del posto che conosce bene la zona e che la frequenta. E’ innegabile che purtroppo passando nell’area si trovano deiezioni lasciate dai cani e non raccolte dai padroni, ma di certo le minacce di bocconi avvelenati non sono la soluzione.

Da tempo il Comune ha sistemato tutto attorno all’area verde dei contenitori con i sacchetti proprio per incentivare i padroni a munirsi di tutto l’occorrente per raccogliere le deiezioni lasciate dai propri amici a quattro zampe. Il biglietto ha creato comunque preoccupazione. Sui social c’è chi ha chiesto di avvisare il Comune.

“Gli animali sono innocenti”

E chi ha posto la questione su un altro piano: «D’accordo sul fatto di tenere i cani al guinzaglio e raccogliere i loro bisogni… ma qui la vera “bestia malvagia” sei tu che hai messo questo foglio! Come si fa avvelenare degli animali innocenti? Che colpa ne hanno loro? Piuttosto prenditela con i proprietari di questi cani che sono loro che non raccolgono i bisogni dei loro animali», è quanto sostenuto da una donna.

Come detto, il biglietto affisso sulla staccionata intanto è sparito, ma l’attenzione rimane alta.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook