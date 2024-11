Tragedia a Borgomanero: morto nella culla un bimbo di appena 7 mesi. La crisi in casa, poi la corsa disperata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Una crisi respiratoria ha portato via un bimbo di appena sette mesi. La tragedia è accaduta l’altra notte a Borgomanero. Secondo il racconto dei genitori riportato da La Stampa, fino alla sera precedente il piccolo Jason Dolce stava bene e giocava in casa. Poi è stato portato normalmente nella sua culla, come si era sempre fatto.

Improvvismente al mattino presto i genitori, andandolo a vedere, si sono accorti che il piccolo era esanime: hanno tentato di farlo riprendere, poi sono corsi al pronto soccorso dell’ospedale, non lontano da casa loro.

Nulla da fare anche al pronto soccorso

Giunti al pronto soccorso del “Santissima Trinità” di Borgomanero, per più di un’ora gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare il piccolo. Il quale, come ha poi commentato il direttore generale dell’Asl Novara, sarebbe giunto all’ospedale di fatto già morto: dopo di che si è tentato di tutto per cercare di far ripartire il suo cuoricino ma purtroppo senza esito.

A questo punto l’autopsia potrebbe far chiarezza sulla causa che ha portato al decesso il piccolo. Del caso se ne occupa la magistratura.

