Valdilana 1500 cittadini senza medico: c’è un numero per visite e ricette

Valdilana 1500 cittadini senza medico: istituito un numero telefonico per i pazienti della dottoressa Mariangela De Pascalis in attesa del sostituito.

Soluzione tampone per gli ex assistiti della dottoressa Mariangela De Pascalis a Valdilana: è stato attivato un numero di emergenza da parte dell’Asl Biella, in attesa che arrivi un sostituto. Sono infatti circa 1500 le persone rimaste da un giorno all’altro senza medico di base, visto che l’incarico è terminato a fine novembre. E non c’è stato alcun nuovo ingresso da parte di qualche altro professionista. Molti l’hanno appreso soltanto negli ultimi giorni senza ricevere una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda sanitaria locale.

Liste piene

Per di più non è stato neppure possibile cambiare dottore visto che quasi tutte le liste dei sanitari presenti nella zona della valle di Mosso sono piene. E così ci sono stati i problemi più comuni: chi doveva fare una visita, chi invece doveva semplicemente prenotare una ricetta. In attesa di trovare una soluzione “vera”, l’Asl per le visite ambulatoriali, domiciliari, prescrizioni farmaceutiche ha messo a disposizione il numero 015.15.15.9475 a cui possono rivolgersi solo gli ex assistiti della dottoressa De Pascalis. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 15. In pratica, accade che il paziente, a seconda delle sue esigenze e della disponibilità di altri medici, verrà dirottato su uno dei professionisti a disposizione in quel momento. In pratica, si è creato un ambulatorio di medicina generale gestito dai medici che si sono resi disponibili. Per accedervi, occorre contattare l’operatore che comunicherà data, ora e indirizzo ambulatorio all’assistito interessato. I medici che si alterneranno effettueranno visite ambulatoriali, domiciliari e prescrizioni farmaceutiche.

L’ambulatorio di cure primarie

Con le dimissioni della dottoressa Mariangela De Pascalis è stato attivato un ambulatorio di cure primarie gestito dai medici di medicina generale e continuità assistenziale che hanno dato e che daranno la propria disponibilità. L’accesso all’ambulatorio potrà avvenire previa prenotazione telefonica; le chiamate verranno gestite da un amministrativo Asl di Cossato che comunicherà data, ora e indirizzo ambulatorio all’assistito interessato. I medici che si alterneranno effettueranno visite ambulatoriali, domiciliari e prescrizioni farmaceutiche. Le prenotazioni dovranno essere effettuate al numero e negli orari sotto riportati.

Le soluzioni

Si stanno vagliando le soluzioni. La Regione Piemonte, proprio di recente, ha dato la possibilità ai medici di base di aumentare i propri pazienti da 1500 a 1800, una soluzione difficile per l’area di Valdilana visto che è una zona che di fatto abbraccia un territorio da Camandona fino a Masserano. Difficile quindi mantenere il contatto con i pazienti e gestire gli ambulatori.

Come detto la mancanza di medici è una costante: il territorio della valle di Mosso negli anni ha visto un continuo passaggio di dottori. Ma anche a livello di quadrante sanitario si assiste a continui cambiamenti. La dottoressa Mariangela De Pascalis aveva preso servizio l’1 gennaio 2019 come medico condotto a Mosso al posto della dottoressa Argentero.

Una carenza cronica

In quel periodo, tra pensionamenti, trasferimenti e rinunce, in tutto il Triverese si era assistito a un vero valzer dei medici, con cittadini che nel giro di poche mesi si erano ritrovati a cambiare fino a quattro professionisti diversi. La situazione si era poi stabilizzata, ma il tema ricorrente in tutta la zona è la carenza cronica di medici. Una carenza che di fatto è il problema principale che si frappone a un’attivazione “vera” della Casa della salute al Centro Zegna, un progetto rimasto per buona parte nel cassetto. Adesso il Comune ha intenzione di utilizzare la ex scuola elementare di frazione Ponzone per creare un polo sanitario e assistenziale.