Valduggia ricorda Anna Lisi, anima del Circolo Acli di Zuccaro. La donna è morta a 77 anni.

Valduggia ricorda Anna Lisi

Seppur non fosse natia di Zuccaro, quando una trentina di anni fa era arrivata nella frazione valduggese si era inserita molto bene nella comunità. I sui modi di fare molto solari e allegri avevano conquistato tutti: «Mi è ancora viva l’immagine la prima volta che ci siamo viste – ricorda Carmen Marcodini, abitante di Zuccaro -. Indossavi una pelliccia e portavi i capelli rossi. Hai subito dimostrato simpatia e hai accettato con entusiasmo la gestione del nostro circolo. Hai prontamente, con l’aiuto di marito e dei figli, dato inizio ai lavori di abbellimento del locale, rendendolo più accogliente e luminoso».

La sua vita e il legame con il paese

Nata a Gattinara, si era poi trasferita nella frazione valduggese. Dal 1997 al 2013 si era occupata del Circolo del paese con il marito Gianni Bissacco. Dal loro matrimonio sono nati i figli Davide e Valeria.

Il taglio del nastro l’1 aprile del 1997. «C’è stata un po’ di ironia sulla scelta della data pensando che fosse il classico scherzo del pesce d’aprile – prosegue Marcodini -. Ma naturalmente, così non era. Da quel giorno ha avuto inizio la sua avventura nel nostro paese. Tutti hanno avuto modo molto presto di apprezzare i suoi piatti dimostrando di essere un’ottima cuoca. La sua cucina “casalinga” ha avuto un gran successo. Nei fine settimana il locale era sempre tutto esaurito e frequentato da gente di tutte le età».

Tanti ricordi

«Da subito c’è stata intesa tra le nostre due famiglie, tanto che abbiamo accettato di darle una mano ogni qualvolta ne aveva bisogno – continua Carmen Marcodini -. E’ iniziata così un’amicizia sincera, quanti weekend e quanti capodanni abbiamo trascorso all’Acli con Anna e Gianni. La ricordo ancora ai fornelli con il grembiule bianco e il cappellino in testa e Gianni a fare accoglienza e servire ai tavoli. A volte Anna si arrabbiava con il marito perché si attardava a parlare con i clienti, tutto però si risolveva presto in allegria. Aveva un carattere gioviale ma anche deciso e, a volte, un po’ autoritario. Alla fine della serata ricordo che ci sedevamo intorno ad un tavolo e iniziava la nostra cena. Si parlava a lungo e facevamo anche le ore piccole e poi si andava a casa stanchi ma contenti di aver passato la sera insieme. Il venerdì sera era dedicato al gioco delle carte al quale partecipavamo con entusiasmo. Era sempre pronta a organizzare cene e feste a tema, dimostrando oltre ad essere una brava cuoca anche un’ottima organizzatrice con la collaborazione della figlia Valeria».

La gestione del Circolo, Anna Lisa l’aveva interrotta solo per un paio d’anni: «Diceva di esser stanca e di volersi ritirare – conclude la frazionista -, ma non ce l’ha fatta. Dopo che il circolo si è ritrovato nuovamente alla ricerca di un nuovo gestore, ha accettato di ritornare e ne siamo stati contenti tutti perché c’era la “sicurezza” della buona conduzione. Dopo che Anna ha lasciato il circolo è rimasta a Zuccaro ritenendo, giustamente, di essere una di noi. Grazie Anna per l’ottima gestione del circolo, per tutti gli anni che abbiamo passato insieme e per l’amicizia che ci hai dato».

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