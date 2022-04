Valsesia in arrivo i fondi per le opere danneggiate dall’alluvione

Valsesia in arrivo 826mila euro: serviranno per otto interventi a favore di opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 2019.

Valsesia in arrivo i fondi

Anche la provincia di Vercelli beneficerà dei contributi tratti dai fondi governativi dal bilancio 2021, destinati dalla Regione Piemonte agli enti locali per operazioni di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere igieniche danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, di riattivazione di edilizia comunale e viabilità danneggiata.

Gli interventi in Valsesia

Due interventi riguarderanno la strada provinciale 76, la nota Cremosina, per il franamento del versante al chilometro 5+500. Sulla 102 Quarona-Breia ci saranno invece lavori di svuotamento delle reti paramassi e ripristino al chilometro 0+700. A Valduggia sono in programma il rifacimento della carreggiata lungo la strada comunale, franata in località Lebbia Superiore, e la ricostruzione del sottoscarpa delle carreggiate stradali a Soliva e Ca’ Giordano. Altri tre interventi avranno luogo a Varallo. Il primo riguarda la sistemazione del versante in frana a monte della località Costa di Camasco. Il secondo consiste nel ripristino di funzionalità ed estensione delle opere di difesa attiva realizzate a seguito della frana del novembre 1994. Il terzo è la messa in sicurezza della parete rocciosa lungo la strada comunale per Camasco, in località Ponte del Molino.

Nel Biellese

In programma anche tre interventi nel Biellese. In frazione Ponzone, a Valdilana, ci sarà il riordino del deflusso delle acque superficiali nei pressi del cimitero. Sarà inoltre movimentato del materiale lapideo lungo il torrente Ponzone, all’altezza dello stabilimento Ferla. Un intervento di ripristino della viabilità riguarderà poi la strada provinciale 502 Sordevolo-Biella.

In Piemonte

In tutto, ammontano a 12,4 milioni i fondi destinati in Piemonte per la realizzazione di opere nelle varie province, legate alle alluvioni dell’autunno 2019. Complessivamente, sono 132 gli interventi in programma nella regione.

