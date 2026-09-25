Varallo conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Audo. Un riconoscimento alla professionalità, alla ricerca e a una carriera dedicata alla cura delle patologie cardiache, ma anche un omaggio al legame con la Valsesia e in particolare con Varallo dove ha vissuto.

Varallo conferisce la cittadinanza onoraria al cardiochirurgo

È questo il significato della cittadinanza onoraria che il Comune di Varallo conferirà al dottor Andrea Audo, protagonista di una lunga attività nel campo della cardiochirurgia. La cerimonia è in programma sabato 26 settembre, alle 16, in municipio e rappresenterà un momento istituzionale dedicato a una figura che, nel corso degli anni, ha saputo affermarsi nel panorama sanitario piemontese. Audo è attualmente direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, dove guida un reparto considerato un punto di riferimento a livello regionale. Tra i suoi pazienti molti varallesi e valsesiani.

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