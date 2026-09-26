Vicini di casa salvano una donna vittima di violenza. L’episodio è accaduto a Omegna.

Vicini di casa salvano una ragazza

Urli, grida e rumori strani hanno insospettito la famiglia che viveva vicino alla protagonista della vicenda. È così che è scattato l’allarme e la telefonata al 112.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno trovato una donna con contusioni e lividi e il compagno intento ad uscire dell’alloggio.

L’uomo è stato arrestato. La ragazza è stata affidata ai soccorsi per le cure del caso. Secondo le prime informazioni non è la prima volta che la giovane subiva violenza dal compagno.

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