AttualitàCronaca
Vicini di casa salvano una donna vittima di violenza
Tragedia sfiorata ad Omegna. Un 39enne arrestato
Vicini di casa salvano una donna vittima di violenza. L’episodio è accaduto a Omegna.
Vicini di casa salvano una ragazza
Urli, grida e rumori strani hanno insospettito la famiglia che viveva vicino alla protagonista della vicenda. È così che è scattato l’allarme e la telefonata al 112.
Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno trovato una donna con contusioni e lividi e il compagno intento ad uscire dell’alloggio.
L’uomo è stato arrestato. La ragazza è stata affidata ai soccorsi per le cure del caso. Secondo le prime informazioni non è la prima volta che la giovane subiva violenza dal compagno.
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