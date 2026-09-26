Seguici su

AttualitàCronaca

Vicini di casa salvano una donna vittima di violenza

Tragedia sfiorata ad Omegna. Un 39enne arrestato

Pubblicato

14 secondi fa

il

Aggiungi Notizia Oggi.it come Fonte preferita su Google

Vicini di casa salvano una donna vittima di violenza. L’episodio è accaduto a Omegna.

Vicini di casa salvano una ragazza

Urli, grida e rumori strani hanno insospettito la famiglia che viveva vicino alla protagonista della vicenda. È così che è scattato l’allarme e la telefonata al 112.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno trovato una donna con contusioni e lividi e il compagno intento ad uscire dell’alloggio.

L’uomo è stato arrestato. La ragazza è stata affidata ai soccorsi per le cure del caso. Secondo le prime informazioni non è la prima volta che la giovane subiva violenza dal compagno.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *