Vincita al Lotto a Vercelli: incassati 22mila euro.

Vincita al Lotto

Il Lotto premia il Piemonte: nel concorso del 29 gennaio, come riporta Agipronews, sono state registrate due vincite per un totale di 34 mila euro. La prima è stata centrata a Vercelli dove un giocatore è riuscito con un terno secco sulla ruota di Roma a vincere oltre 22 mila euro mentre la seconda ha premiato un giocatore di Pavone Canavese, in provincia di Torino, con una vincita pari a 11.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 90 milioni da inizio anno.