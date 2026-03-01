Vota il tuo campione preferito: gioco di Notizia Oggi dedicato allo sport. Qual è l’atleta più meritevole, simpatico o rappresentativo del nostro territorio? Dategli visibilità compilando il coupon.

Vota il tuo campione preferito: gioco di Notizia Oggi dedicato allo sport

Parte la nuova edizione di “Vota il campione”, il gioco che per circa tre mesi porterà un primo piano il mondo dello sport locale. Sulla prima pagina è infatti pubblicato il primo coupon di questa gara di simpatia che si giocherà a suon di voti e che rappresenterò l’occasione per parlare delle società sportive della zona, dei loro campioni, della loro storia.

A decidere quali sono i campioni più amati e simpatici della nostra zona saranno i lettori di Notizia Oggi, ritagliando e imbucando i coupon che usciranno sul giornale ogni volta che sarà in edicola.

Aperta e giovani e adulti

E’ una gara che manca da alcuni anni e che ha sempre ottenuto ottimi riscontri. Come già sperimentato nell’ultima edizione, anche questa volta la gara è aperta a tutti: giovanissimi, adulti e anche decani dello sport.

Ci saranno però due classifiche: una per i giovani (consideriamo giovani tutti coloro che sono nati dall’1 gennaio 2008 in avanti) e una per gli adulti (vale a dire quelli nati fino al 31 dicembre 2007).

Come funziona

Il meccanismo è quello già collaudato, semplicissimo: ogni lunedì e giovedì viene pubblicato su Notizia Oggi uno speciale coupon sul quale si può scrivere nome e cognome dello sportivo preferito, nonché la società in cui è tesserato. I tagliandi compilati vanno poi lasciati nella redazione del nostro giornale oppure in una delle urne che verranno collocate in una decina di bar della zona (che comunicheremo tra pochi giorni).

Ogni settimana raccoglieremo i coupon e aggiorneremo le due graduatorie. Vince ovviamente chi alla fine avrà avuto più voti dai propri sostenitori.

Chi partecipa

Chi riceve un voto entra automaticamente in classifica, e ogni settimana sarà aggiornata la graduatoria. Come accennato, le classifiche saranno due: una per i giovani, l’altra per gli adulti.

Ovviamente si possono votare atleti di tutti gli sport: sia di quelli “di massa”, sia di quelli di “nicchia”: dalla ginnastica artistica al trial, dal calcio al tennis, dal volley al tiro a segno, dal basket alle arti marziali, dalle bocce al tennis tavolo, dallo sci all’atletica, dal podismo alla bici, dal rally al motocross e quant’altro.

Unica discriminante: devono essere sportivi tesserati per una società locale regolarmente iscritta a una federazione sportiva.

In attesa dei super-coupon

Nel corso dell’iniziativa verranno anche pubblicati alcuni super-coupon di valore superiore. Come è nello spirito di questi giochi, ribadiamo una cosa: è chiaro che non si tratta di una gara per premiare lo sportivo più bravo: la bravura la si deve misurare in campo o in pista. Questo è solo un gioco che offre al mondo dello sport l’occasione per essere protagonista per tre mesi, per farsi conoscere e apprezzare anche al di là del pubblico degli addetti ai lavori.

Ricordiamo infine che per votare occorre imbucare il coupon originale: non valgono né scansioni, né fotocopie, né fax o qualsiasi altro tipo di riproduzione. Per qualsiasi richiesta di informazioni telefonate (0163.204.400), o scriveteci una mail (notiziaoggi@notiziaoggi.it).

